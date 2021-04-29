وزير الخارجية: القمة الثلاثية ستعقد في بغداد بعد عيد الفطر

وقال حسين للوكالة الرسمية، إن" القمة الثلاثية المقرر عقدها في بغداد لازالت على الأجندة وتأجيلها جاء بسبب الظروف في مصر إثر حادثة القطار وكذلك بسبب الأحداث السياسية في الأردن"، مؤكداً "بدء العمل بعد عيد الفطر لغرض عقد القمة الثلاثية في بغداد".وأشار كذلك إلى إن "قرار مجلس الوزراء العراقي دعم الجيش اللبناني جاء على ضوء رسالة موجهة من وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش اللبناني لوزير الدفاع العراقي، مؤكداً إن "مجلس الوزراء وافق على ما تم طرحه من وزير الدفاع العراقي وإن الدعم سيكون بسيطا ورمزيا".من جانب أخر أوضح وزير الخارجية انه لا يعتقد الآن وجود زيارة محددة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الولايات المتحدة الأميركية.