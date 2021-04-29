بالوثيقة.. الحلبوسي يعيد لجنة "اجتثاث البعث"

اصدر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أمراً نيابياً بتغيير اسم لجنة المصالحة والعشائر الى لجنة "اجتثاث البعث".

وفي عام ٢٠٠٨ شرع البرلمان قانون المساءلة والعدالة الذي ألغى اجتثاث البعث وأمر سلطة الإئتلاف رقم (١). وأدناه نص وثيقة موقعة باسم الحلبوسي: