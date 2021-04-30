الكشف عن حراك دبلوماسي لاسترداد الأموال العراقية من الخارج

قال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، ان "هنالك حراكاً لاسترداد الأموال العراقية في الخارج"، مبينا ان "الوزارة استرجعت 24 مليون دولار من المانيا".واضاف، "نأمل بأن نصل لنتائج واضحة بملف العقارات العراقية في الخارج والتأكد من سلامتها الامنية وكذلك تأكيد ملكيتها للعراق".وأشار إلى أن "الشركات العراقية من قبل الوزارة تعمل مع السفارات العراقية في كل دول العالم لمتابعة ملف أموال العراق في الخارج".