السفارة الفلسطينية تؤكد مصرع 3 فلسطينيات في حريق مستشفى ابن الخطيب (وثيقة)

اعلنت سفارة دولة فلسطين في العراق، عن وفاة ثلاث نساء فلسطينيات من أُسرة واحدة قضين في حريق مستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد.

وبحسب وثيقة صادرة من السفارة الفلسطينية والتي حصلت السومرية نيوز على نسخة منها، فقد "نعت السفارة كل من، هاجر محمود يوسف الشعبان، وابنتها ريام عبد الرحمن يوسف، وشقيقتها باسمة محمد يوسف الشعبان".

يشار الى ان حادث مستشفى ابن الخطيب المخصص للمصابين بفيروس كورونا، جنوب شرقي العاصمة بغداد، قد اودى بحياة 88 شخصاً واصابة 110 آخرين.



وقد قرر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، سحب يد وزير الصحة حسن التميمي، ومحافظ بغداد، ومدير صحة الرصافة واحالتهم للتحقيق.



فيما أعلن مجلس القضاء الاعلى في العراق، توقيف مدير مستشفى ابن الخطيب سلمان الشمري وعدد من منتسبي المستشفى.