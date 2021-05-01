الاثنين المقبل.. وزير الخارجية يلتقي بابا الفاتيكان

وقال الصحاف لـRT، إن "وفدا دبلوماسيا عراقيا برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين، توجه صباح اليوم إلى العاصمة الإيطالية روما، لعقد جولة لقاءات وحوارات مهمة مع المسؤولين هناك، في دولة الفاتيكان، وفي الدولة الإيطالية".وأضاف الصحاف، أن "وزير الخارجية العراقي سيلتقي بابا الفاتيكان، وسيبحث معه مخرجات زيارته الأخيرة للعراق".وأشار إلى أن "الحكومة العراقية ترى أهمية في زيارة البابا السابقة، وما يمكن أن تقدمه من تطورات إيجابية في صالح الجانبين".يذكر أن البابا فرنسيس زار العراق في الخامس من مارس الماضي في زيارة وصفت بـ"التاريخية"، والتقى خلالها مسؤولين عراقيين حكوميين ورجال دين ووجهاء مجتمعيين، وكان اللقاء الأبرز ذلك الذي جمعه بالمرجع الديني الشيعي الأعلى، علي السيستاني، في محافظة النجف.