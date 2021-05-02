لجنة برلمانية توضح بشأن تسمية "اجتثاث البعث"

وقالت اللجنة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "تداولت عدد من وسائل الإعلام خلال الفترة الأخيرة الأمر النيابي بتعديل تسمية لجنة المصالحة والعشائر إلى اجتثاث البعث و الصادر عن النائب الأول لرئيس مجلس النواب باعتباره رئيساً للمجلس في حالة تمتع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في إجازة اعتيادية، كون أن النائب الأول هو المشرف على عمل اللجان النيابية بحكم القانون والنظام الداخلي للمجلس".وأوضحت، أن "صدور الكتاب جاء لغرض وضع قانون المساءلة والعدالة اجتثاث البعث بعيداً عن المزايدات السياسية والخصومات الشخصية والانتخابية وعدم التعاطي مع هذا الملف لتصفية الخصوم السياسيين في الانتخابات القادمة إذ أن الأمر النيابي نسب السيد النائب الأول مع عدد من النواب، كأعضاء في هذه اللجنة النيابية المهمة".وأكدت اللجنة، على أهمية "تطبيق قوانين العدالة الانتقالية والتي لا تستهدف الأشخاص أنما لتنفيذ عدالة القوانين بعيداً عن التعاطي السياسي التي لم يكن للحلبوسي أي تدخل أو أمر في هذا الموضوع، وان صدور هذا الأمر النيابي كان توجيها إلى اللجنة وبحكم القانون من النائب الأول باعتباره أمراً نيابياً"، مهيباً بوسائل الإعلام "وضع الأمور في نصابها وعدم تحريفها عن موضعها الحقيقي وفق الصياغات الإدارية والقانونية".