نائب عن الفتح: لا يمكن لقوات التحالف أن تكون بديلة عن الحكومة

اعتبر النائب عن تحالف الفتح محمد الشبكي، الاحد، أنه لا يمكن لقوات التحالف الدولي أن تكون بديلة عن الحكومة العراقية واجهزتها الأمنية، مؤكداً أن الحكومة الاتحادية مسؤولة عن فرض هيبتها وسيادة القانون على كامل الأرض العراقية.

وقال الشبكي في بيان، إنه "في الوقت الذي نؤكد على تطبيق قرار البرلمان العراقي القاضي بإخراج القوات الأجنبية كافة من العراق، ونتابع بإهتمام خطوة الحكومة بجدولة انسحاب تلك القوات من بلدنا العزيز، فإننا نستغرب من تسارع بعض الجهات السياسية ودعوتها لزيادة عديد القوات الأجنبية بذريعة الدفاع عن البلد".

واعرب الشبكي عن رفضه "هذه الدعوات لزيادة عديد قوات التحالف الدولي لان العراق ليس بحاجة اليهم وهو قادر بشجاعة ابناءه وتضحياتهم الدفاع عن ارضه وسمائه، بالإضافة الى ان دور قوات التحالف كان للاستشارة والتدريب وليست هناك قوات قتالية كما ادعت الحكومة".

واعرب عن استغرابه من "وجود قوات التحالف بين حدود المحافظات الشمالية لان هذا يؤشر عن تغير مهمة قوات التحالف الى اشبه بقوات حفظ السلام وليس محاربة عصابات داعش، ولا يمكن لقوات التحالف الدولي أن تكون بديلة عن الحكومة العراقية واجهزتها الأمنية".

ولفت الى أن "الحكومة الاتحادية مسؤولة عن فرض هيبتها وسيادة القانون على كامل الأرض العراقية والحدود الدستورية للمحافظات كافة وحدود إقليم كوردستان حسب قرار مجلس الامن المرقم (688) في 27/8/1992(حدود الخط الأخضر)"، معلناً رفضه "انشاء اللجان التنسيقية في المناطق المتعايش عليها لان الهدف منها إعادة نفوذ بعض الجهات الحزبية الكردية للسيطرة على مناطق تسكنها المكونات العراقية والعودة الى سياسة المساومات والصفقات السياسية على حساب هذه المناطق في وقت تتمتع بالاستقرار الأمني بفضل تضافر جهود قواتنا الأمنية بصنوفها المتعددة".