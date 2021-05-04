الكاظمي ووفد حكومي أمريكي يؤكدان على تفعيل مخرجات الحوار الإستراتيجي

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد إلى السومرية نيوز، أن الكاظمي استقبل "الوفد الحكومي الأمريكي الذي ترأسه منسق البيت الابيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا بريت مكغورك، وضم مستشار وزارة الخارجية الامريكية ديريك شوليت، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جوي هد ونائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول".وجرى خلال اللقاء، بحسب البيان "بحث التنسيق والتعاون المشترك في مختلف المجالات، والتأكيد على تفعيل مخرجات الحوار الستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، لاسيما ما يتعلق بانسحاب القوات المقاتلة من العراق وتطوير التعاون وتوسيعه في المجالات الاقتصادية والثقافية والتجارية".وناقش اللقاء، "موضوع التعاون في المجال الصحي ومكافحة جائحة كورونا، كذلك المساعدة في توفير الدعم لتأهيل بعض المؤسسات الصحية في العراق".