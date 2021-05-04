الحلبوسي والوفد الأمريكي يبحثان مكافحة جائحة كورونا

وقال مكتب الحلبوسي في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن الأخير "استقبل اليوم، الوفد الحكومي الأميركي الذي ترأسه منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت مكغورك، وضم مستشار وزارة الخارجية الأميركية ديريك شوليت، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جوي هد، ونائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول، لبحث اللقاء تطوير التعاون بين العراق والولايات المتحدة الأميركية في المجالات الأمنية والاقتصادية والثقافية والتجارية، وكذلك الصحية في ظلِّ مكافحة جائحة كورونا، فضلا عن بحث أهمية تفعيل مخرجات الحوار الاستراتيجي بين البلدين".وأكد الحلبوسي، خلال اللقاء، على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات كافة، ودعم أمن العراق واستقراره.من جهته، عبَّر الوفد عن استمرار دعم الولايات المتحدة الأميركية للعراق، والتزامهم بالشراكة الاستراتيجية، والعمل معاً من أجل عراق قوي سيادي.