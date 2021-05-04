بعد استقالة التميمي.. الصحة النيابية: سنقدم ثلاثة أسماء بديلة

وقال عضو اللجنة جواد الموسوي في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "لجنته ستقدم ثلاث أسماء بديلة عن وزير الصحة حسن التميمي الذي قدم استقالته وتمت الموافقة عليها من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مبيناً أن الشخصيات التي سيقع عليها الاختيار ستكون بعيدة كل البعد عن المحاصصة سعيا للنهوض بالواقع الصحي في البلاد".واضاف ان "لجنة الصحة النيابية حريصة جدا في اختيارها لشخصيات مهنية لتقديمها الى رئيس الوزراء بأسرع وقت ممكن".