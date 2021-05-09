بريطانيا تدين اغتيال الوزني وتدعو لـ"تدابير ملموسة لمحاسبة الجناة"

وقال السفير البريطاني لدى بغداد، ستيفن هيكي، في تغريدة عبر تويتر تابعتها السومرية نيوز، "أدين وبشدة مقتل الناشط ايهاب الوزني. لم يؤد الإفلات من العقاب على مقتل النشطاء منذ تشرين الأول 2019 إلا إلى المزيد من القتل".وأضاف "هناك حاجة ملحة لاتخاذ تدابير ملموسة لمحاسبة الجناة وحماية المواطنين العراقيين أثناء استعدادهم للانتخابات في أكتوبر".واعلنت خلية الاعلام الامني، في وقت سابق من اليوم الاحد، عن مقتل الناشط المدني ايهاب الوزني بهجوم مسلح في كربلاء، فيما أكدت أن شرطة محافظة كربلاء المقدسة تستنفر جهودها بحثا عن العناصر الإرهابية التي أقدمت على اغتياله.