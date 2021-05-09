الحكومة تتوعد بالوصول إلى مرتكبي جريمة اغتيال "الوزني" وتوجه برعاية عائلته

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، في مؤتمر صحفي، إن "المجلس قرر تقديم الجلسة بدلاً من الثلاثاء نظراً لانتهاء شهر رمضان الخميس المقبل"، مشيراً إلى أن "مجلس الوزراء ناقش الظروف الأمنية والاقتصادية التي تمر بها البلاد".وأضاف، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه الداخلية بالتحقيق الفوري بشأن اغتيال إيهاب الوزني في كربلاء، كما وعدت الحكومة بالإسراع في ملاحقة الجناة".وتوعد الكاظمي "بالوصول إلى منفذي اغتيال الوزني مثلما وصلت الحكومة للجناة في البصرة، كما وجه برعاية عائلة الشهيد الوزني".