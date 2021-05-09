الصحة النيابية تدعو الكاظمي لإدارة الصحة: الوقت لا يتسع لوزير جديد

وقال عضو اللجنة جواد الموسوي في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "اللجنة سترشح لرئيس الوزراء ثلاث شخصيات مهنية ومستقلة ومن العاملين بوزارة الصحة خلفا لوزير الصحة المستقيل حسن التميمي"، مشيراً إلى أن "الحوارات حول المرشحين مستمرة وفي حال صعوبة اختيار احدهم فنأمل من رئيس الوزراء بان يكون مشرفا على الوزارة من موقع ادنى وسيكون ذلك دعما لها".ودعا، رئيس الوزراء إلى "إدارة المنصب بالوكالة ويكون مشرفاً على وزارة الصحة لان استيزارها - حالياً- عملية صعبة ومعقدة وتحتاج الى اجتماعات من مجلس النواب واتفاقات بين الكتل السياسية لاختيار الوزير والوقت المتبقي للحكومة لايتسع لكل ذلك"، مؤكداً أنه "مع الادارة بالوكالة من قبل رئيس الوزراء شخصياً كونه سيعطي دعماً وزخماً للعمل والعاملين في وزارة الصحة وسيكون على إطلاع بكل ما يجري فيها ومشاكلها المزمنة وستكون القرارات التي سيتخذها لمعالجة هذه المشاكل اقوى وأنجع".