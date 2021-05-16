الصدر يوجه نداءً للحكام العرب

وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاحد، نداءً إلى حكام العرب بشأن أحداث القدس.



ودعا الصدر في تغريدة له على "تويتر"، الى الغاء التطبيع وطرد السفراء من بلادهم.