الصدر يغرد بشأن فلسطين: "لابد للاحتلال أن يندحر"

رأى زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، أن التصرفات الرعناء للإسرائيليين أوقدت جذوة الثورة الفلسطينية، فيما آمل أن تكون هذه الثورة بداية لنهاية إسرائيل، وبداية استقرار المنطقة، مضيفا "لابد لليل أن ينجلي ولابد للاحتلال أن يندحر".

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