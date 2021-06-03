بالوثيقة.. جدول أعمال جلسة مجلس النواب اليوم

اعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، اليوم الخميس، عن جدول أعمال جلسة المجلس المقرر عقدها اليوم.

وقالت الدائرة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "جدول أعمال جلسة مجلس النواب يتضمن التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية، والتصويت على مقترح قانون حماية الموظف الحقوقي، والتصويت على مقترح قانون الاندية الرياضية".

واضاف البيان، ان "الجدول يتضمن ايضا القراءة الأولى لمشروع قانون معالجة مدة تسلم الطلبات المنصوص عليها في قانون رقم (163) لسنة 2016 التعديل الاول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم 79 لسنة 2012، والقراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960، والقراءة الأولى لمشروع قانون اقرار البيانات المالية في السنة المالية المنتهية لعام 2014، والقراءة الأولى لمشروع قانون الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، والقراءة الأولى لمقترح قانون نقابة ذوي المهن الصحية، اضافة الى مناقشات عامة".

وبين، ان "الجلسة ستعقد في الساعة الواحدة ظهرا" .