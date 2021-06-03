الحلبوسي يستقبل السفير الإماراتي ويبحثان سبل التعاون بين البلدين

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه ، ان " رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل سفير دولة الإمارات العربية المتحدة سالم عيسی الزعابي وناقش اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، والتعاون بين العراق والإمارات العربية المتحدة في المجالات كافة".واضاف " كما سلَّم السفير دعوةً رسميةً من رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش لزيارة الإمارات العربية المتحدة، بهدف تطوير العلاقات البرلمانية والتنسيق البرلماني وتوحيد الآراء بين المجلسين في المحافل البرلمانية المختلفة، وبما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين".