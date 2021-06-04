الحلبوسي: مشروع كبير سينطلق لإعمار محافظة صلاح الدين

أعلن رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، عن مشروع كبير سينطلق قريبا لإعادة إعمار محافظة صلاح الدين.

وقال الحلبوسي في مؤتمر جماهيري بمحافظة صلاح الدين تابعته السومرية نيوز، ان "مناطقنا والعراق عموماً يحتاج إلى أشخاص مضحين بالخدمة وصادقين مع أنفسهم، وعلينا كمسؤولين أن نقف ونبني هذه المحافظات وفاءً لأبنائها الذين وقفوا ضد الإرهاب وتصدوا له بصدورهم".

واضاف، "علينا أن نكون صادقين مع أنفسنا لبناء البلد، و كفى عبثاً بمستقبل العراق وحاضره".

ولفت إلى أن هناك "مشروعا كبيرا سينطلق قريبا لإعادة إعمار محافظة صلاح الدين، وسنرفع رؤوسنا عالياً بالمنجز على الأرض"، مشدداً على "ضرورة تكاتف الجهود لإعادة الإعمار".

وأشار إلى أن "محافظ صلاح الدين أخبرني بأن ظروف كورونا أثرت على الاحتفال بالذكرى السنوية السادسة لتحرير الضلوعية، لكن عهد مني ومن المحافظ ومن حزب تقدّم، سنرى محافظة صلاح الدين بشكل مختلف عندما تحين الذكرى السنوية السابعة للتحرير، ونقارن بين صورتها قبل سنوات وصورتها الجديد التي ستظهر بها".

وشدد رئيس البرلمان بقوله: "نحن وأخواننا يد بيد لبناء العراق، ويجب أن يتصدى أبناء البلد المخلصين للعمل".