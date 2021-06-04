فرنسا تثني على دور العراق الاقليمي في تقريب وجهات النظر

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تلقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون المشترك بين بغداد وباريس".واكد الكاظمي، على "علاقة العراق التاريخية الوثيقة مع فرنسا، ومواقفها الايجابية تجاه قضايا المنطقة، مشيدا بدور فرنسا ودعمها للعراق في مجال الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية"، مبيناً "اهمية تطوير التعاون الثنائي بين العراق وفرنسا في مختلف المجالات لاسيما الاقتصادية والثقافية، الى جانب توفير البيئة المناسبة لعمل الشركات الفرنسية والاستثمار في العراق".من جانبه، جدد ماكرون "دعمه للحكومة العراقية، وتجربة العراق الديمقراطية في ظل ما تواجهه من تحديات، مؤكداً استعداد فرنسا لتقديم مختلف أوجه الدعم الذي تحتاجه الحكومة العراقية في التحضير للانتخابات المبكرة، وتأييد فرنسا للقرار الاممي بارسال مراقبين لاسناد عمل مفوضية الانتخابات".كما اثنى ماكرون على "دور العراق الاقليمي في تقريب وجهات النظر، معبرا عن تفاؤله بان الدور المتنامي للعراق في هذا المجال سيكون له اثر مستدام في تحقيق الاستقرار الذي ستنعكس اثاره ايجابيا على جميع الاطراف".واتفق الجانبان، وفق البيان، على "استمرار التواصل بينهما، من اجل تنسيق المواقف تجاه التحديات والازمات الاقليمية والدولية، بالشكل الذي يخدم مساعي حل النزاعات وتقريب وجهات النظر".