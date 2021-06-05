لتطبيق مخرجات الحوار الستراتيجي.. اللجنة العراقية العسكرية التقنية تجتمع مع نظيرتها الامريكية

عقد الاجتماع الأول بين اللجنة العسكرية التقنية العراقية، برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري ونظيرتها الامريكية برئاسة قائد قوات عمليات العزم الصلب في العراق الفريق بول كالفرت، اليوم السبت، في العاصمة العراقية بغداد، في إطار المحادثات الفنية الأمنية، التي تم الاتفاق عليها في جلسة الحوار الستراتيجي التي عقدت في السابع من شهر نيسان الماضي.

وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة ورد للسومرية نيوز، ان "الاجتماع عُقد برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري، وقائد قوات عمليات العزم الصلب في العراق، حيث جدد الجانب الأمريكي خلال الاجتماع تأكيد احترامه للسيادة العراقية".

واضاف البيان، ان "التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة موجود في العراق بطلب من الحكومة العراقية لتقديم المشورة والدعم والتمكين في الحاق الهزيمة الكاملة بعصابات داعش الإرهابية".

وتابع البيان ان "الجانبان اتفقا على إطار عمل للجلسات المقبلة لمناقشة العلاقة الامنية على المدى الطويل بين دولتين تتمتعان بالسيادة الكاملة".

كما اتفقا على خطة عمل لتطبيق مخرجات الحوار الستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، وان تنجز الخطة خلال جلسة المحادثات المقبلة التي ستعقد في بغداد او واشنطن، في شهر تموز او اب من سنة 2021، وسوف تتضمن اليات وتوقيتات محددة لاستكمال اعادة نشر القوات القتالية للتحالف الدولي خارج العراق، وفقا للبيان.