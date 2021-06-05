الصدر يدعو لوضع حد للانفلات الأمني وانتشار السلاح

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، الى وضع حد للانفلات الأمني وانتشار السلاح.



واعتبر الصدر في تغريدة على "تويتر" أن "اسباب الرمي العشوائي هي عبارة عن انفعالات نفسية سيكولوجية داخلية لانفس مكبوتة ومحاصرة ببيئة خالية من كل شيء".