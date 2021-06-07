كندا تؤكد دعم إعادة الاستقرار في المناطق العراقية المحررة

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن أمينها "حميد نعيم الغزي، استقبل اليوم، السفير الكندي في بغداد، أورليك شانون، وعددا من ممثلي ائتلاف الشركات (العراقية – الكندية – الفنلندية)، حيث أشاد بدور الحكومة الكندية ومساهمتها بإعادة جهد الاستقرار في المناطق المحررة، خلال العمل مع فريق إعادة الاستقرار، واستمرارها بتقديم الدعم عبر إقامة مجموعة من المشروعات في عدد من المناطق داخل العراق".وأكد الغزي، أن "الحكومة العراقية حققت نتائج متقدمة وإيجابية في فتح آفاق التعاون وتعميق العلاقات مع جميع الدول في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وتوجهت إلى الإعلان عن تنفيذ المشروعات الحيوية في جميع القطاعات بعد إقرار الموازنة الاتحادية العامة لجمهورية العراق لسنة (2021)، وتطمح إلى أن يكون للشركات الأجنبية دور بارز بشأن الاستثمار في العراق".من جانبه أكد السفير الكندي، على "المضي في تقديم الدعم لمجموعة إعادة الاستقرار في المناطق المحررة، فضلاً عن استعداد الشركات الكندية لفتح آفاق التعاون المشترك مع العراق؛ من أجل إقامة المشروعات الاستثمارية في جميع القطاعات".