الكعبي يدعو لتحسين المناخ الاستثماري ويؤكد أهمية الدعم الدولي للانتخابات

وقال مكتب الكعبي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "استقبل في مكتبه اليوم الاثنين، السفير الهولندي في العراق ميشيل رينتينار والوفد المرافق له".وأشار الكعبي إلى، أن "البيروقراطية وعدم استتباب الأمن والاستقرار لطالما كانتا تشكلان العائق الأكبر امام دخول الشركات الاستثمارية العالمية الرصينة لاسيما الهولندية منها إلى العراق، مبيناً ان "البلاد وخلال الفترة الحالية بدأت تشهد حالة من الإستقرار والوعي السياسي بضرورة المضي في تفعيل اطر مكافحة الفساد و تنشيط بوابة الاستثمار وانهاء كل المشاكل التي تعصف بالاقتصاد".وشدد، على "ضرورة اجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المقرر في العاشر من شهر تشرين الاول الحالي، والدعم الاممي ودول الاتحاد الاوروبي إليها".ودعا الكعبي، إلى "تحسين المناخ الاستثماري من خلال تذليل الصعوبات وإزالة الاجراءات المعقدة وتوفير الأمن والاستقرار ومنح كافة التسهيلات امام المستثمرين وخاصة الهولنديين".وطالب، لجنة الزراعة والمياة والأهوار النيابية "بالتنسيق الفاعل مع نظيرتها الهولندية للاستفادة من تجربتها فيما يخص انشاء السدود وملف المياه والزراعة بأعتبارها ثاني أكبر مصدر للمنتوجات الزراعية في العالم".بدوره، ابدى رينتينار "حرص امستردام على ايجاد فرص اوسع لتمتين العلاقات الاقتصادية والتجارية مع العراق، والمساهمة في الاسراع في تنفيذ المشاريع الاستثمارية وبناء القدرات الامنية التي يحتاجها البلد الصديق، اضافة إلى مساندة عمل المنظمات الانسانية فيما يتعلق بموضوع الهجرة والنازحين، ودعم التشريعات التي ترسخ حقوق الانسان".