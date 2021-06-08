الفياض وطالباني يبحثان الانتخابات والتعاون الأمني المشترك

وقال إعلام الحشد في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "الفياض استقبل، الثلاثاء، الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني السيد بافل الطالباني والوفد المرافق له، حيث تطرقا إلى عمق الصلة بين جميع مكونات الشعب العراقي التي قدمت الدماء والتضحيات جنبا الى جنب لدحر الإرهاب الداعشي وتحرير المدن والمناطق".وأكد الجانبان، على "ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وفق ظروف واجواء أمنيّة مناسبة وشفافية عالية بما يحقق تطلعات وطموحات أبناء شعبنا العراقي بالتغيير المنشود عبر صناديق الاقتراع".كما جرى، وفق البيان، التأكيد على "ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون المشترك مع قوات البيشمركة في مناطق التماس بالشكل الذي يمنع استغلال فلول داعش الإرهابي للفراغات الأمنية ومحاولة استهداف قواتنا او زعزعة أمن واستقرار المدن".واستنكر رئيس هيئة الحشد الشعبي، خلال اللقاء، "الاعتداءات التي طالت قوات البيشمركة مؤخراً".