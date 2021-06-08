رئاسة البرلمان تدعو الشركات البريطانية للاستثمار في العراق

وقال مكتب الحلبوسي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "وزير الخارجية والكومنولث والتنمية البريطاني دومينيك راب، لبحث اللقاء تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز سبل التعاون الاستراتيجي في مجال الأمن والاقتصاد والاستثمار بين البلدين، وكذلك الدعم الدولي للانتخابات والظروف الإقليمية المحيطة بالعراق".وأكد اللقاء، على "أهمية الانتخابات المبكرة المقبلة، وضرورة تهيئة الظروف اللازمة لها، وتعزيز الأمن الانتخابي سواء للمرشح أو الناخب، فضلاً عن أهمية دور الرقابة الأممية لتعزيز ثقة الناخب بنتائج الانتخابات".وبحث الجانبان "أهمية الإصلاح الاقتصادي وتسهيل الاستثمار في العراق، مما يسهم في توفير فرص عملٍ للطاقات الشبابية والحدِّ من البطالة، بالإضافة إلى أهمية استمرار التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والقضاء على خلايا داعش الإرهابي ومحاربة التطرف، ودعم جهود الاستقرار وعودة النازحين إلى مناطقهم".وأشار الحلبوسي إلى، "ضرورة بذل مزيدٍ من جهود المجتمع الدولي لدعم العراق من أجل تحقيق الاستقرار، داعياً الشركات البريطانية إلى الاستثمار في العراق وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي".من جهته، أكد وزير الخارجية البريطاني التزام بلاده بدعم العراق حكومةً وشعباً، والتعاون في المجالات كافة من أجل تحقيق التنمية والاستقرار.