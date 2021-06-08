الكاظمي يؤكد أهمية تنسيق العمل مع الجهات الدولية الداعمة لتنفيذ الإنتخابات

وقال مكتب رئاسة الوزراء في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، استقبل اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب والوفد المرافق له، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وبالأخص في مرحلة ما بعد التعاون العسكري ضمن التحالف الدولي لهزيمة داعش، بهدف تطوير التعاون الإقتصادي والثقافي والصحّي، بالاضافة الى التعاون في المجال الاستثماري، وتوفير الظروف الملائمة للشركات البريطانية الكبرى للعمل في العراق".وأشار إلى ان "توقيع وثيقة التعاون السياسي الاستراتيجي بين البلدين يعد تتويجا للتطور الذي شهدته العلاقة الثنائية، معبرا عن تثمينه لموقف بريطانيا الداعم للعراق في حربه على الإرهاب، وترحيبه بدعم الحكومة البريطانية لجهود العراق في مجال الإصلاح الإقتصادي".وجدد رئيس مجلس الوزراء، تأكيده على "أهمية تنسيق العمل مع الجهات الدولية الداعمة لتنفيذ الإنتخابات القادمة، عن طريق إسناد عمل مفوضية الإنتخابات ورفدها بالمراقبين الدوليين".من جانبه، جدد راب، دعم المملكة المتحدة الكامل للعراق وجهود الحكومة في فرض سيادة القانون والاستقرار، وكذلك دعم دوره الإقليمي المتنامي في تخفيف الصراعات وتغليب منطق الحكمة بدلا من النزاعات المستمرة.وبين، أن الدور القيادي للعراق إقليمياً هو دليل على سداد الرؤية المستقبلية للحكومة العراقية لطبيعة الإستقرار وعوامل التهدئة وسبل تعزيزها في المنطقة.