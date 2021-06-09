نواب نينوى يطلبون لقاء مستعجلا مع رئيس الوزراء لايقاف "المهزلة الانتخابية"

وفي تفاصيل البيان الذي ورد للسومرية نيوز، فقد "طالب نواب نينوى لقاءً مستعجلا مع رئيس الوزراء لايقاف "المهزلة الانتخابية"، واشاروا الى ان "كتلة سياسية معينة تستخدم تعيينات في الحشد العشائري لصالحها يستخدم فيها رئيس الكتلة منصبه الوظيفي في اعطاء مرشحيه مئات الدرجات الوظيفيه".واضاف البيان "سيكون لنواب نينوى موقفا في حالة عدم ايقاف هذه التعيينات والغائها لانها انتخابية وسياسية بامتياز".