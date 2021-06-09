المفوضية تبحث مع الاتحاد الأوروبي بنود الاتفاقية الخاصة بمراقبة الانتخابات

وقالت مفوضية الانتخابات في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلف، استقبل اليوم، وفد بعثة الاتحاد الأوروبي الذي تألف من: القائم بأعمال البعثة جون برنارد بلوفان والخبيران مانويل خواكيم والي وأيان جيمس ميلر".وبحث اللقاء، "بنود الاتفاقية الخاصة بمراقبة الانتخابات، والتي من المؤمل أن يتم التوقيع عليها قريباً بين الحكومة العراقية وبعثة الاتحاد الأوروبي، لما لها من أهمية في تسهيل عمل البعثة في مراقبة انتخابات تشرين الأول المقبل".وبيّن خلف، أن "هذه الاتفاقية مهمة وتعطي رسائل اطمئنان للداخل المحلي وللمجتمع الدولي".وتطرق أعضاء الوفد الأوروبي إلى العديد من المحاور التي يمكنها أن تدعم خطوات عمل البعثة ودورها في مراقبة الانتخابات المقبلة، وأكد القائم بأعمال البعثة جون برنارد بلوفان على أهمية مشاركة الأفكار بين المفوضية والبعثة، فضلاً عن إدامة التواصل والحوار للإطلاع على تحضيرات المفوضية أولاً بأول لحدث الانتخابات المرتقب، بحسب البيان.