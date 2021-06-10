اجتماع عراقي لبناني لتسهيل اجراءات منح الفيزا والاقامة

وفي تفاصيل البيان الذي ورد للسومرية نيوز، فقد "اتفق رئيس بعثة لبنان ومدير عام الاقامة والجنسية والجوازات اللواء رياض جندي الكعبي، على تعزيز التعاون وشد اواصر التواصل وتسهيل إجراءات الانتقال والاقامة بين البلدين".واضاف البيان ان "الاجتماع تركز على تسهيل حركة دخول اللبنانيين من اي وجهة سفر الى المنافذ الجوية العراقية والتعميم على شركات الطيران، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلق بتأشيرات الممنوحة لتشمل امكانية تمديدها ومنح تأشيرات تصل الى ٣ أشهر للعائلة القادمة لزيارة زوجها المقيم على الاراضي العراقية".وتابع كما "تم البحث في موضوع تسهيلات الاقامات ومدى امكانية اعتماد الية تحدد نظام وتوقيت سير المعاملة والمستندات المتوجبة، ومساعي واجراءات رفع المنع عن اللبنانيين الذين ختمت جوازاتهم بالمنع والاجراء المتوجب اعتماده".وتطرق الجانبان بحسب البيان الى "مسألة حجز جوازات سفر اللبنانيين من قبل رب العمل ومنع العامل اللبناني من السفر".