مكافأة أمريكية لمن يدلي بمعلومات عن "مستهدفي البعثات الدبلوماسية" بالعراق

وجاء في تغريدة نشرها الحساب الرسمي لبرنامج "مكافآت من اجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، تابعتها السومرية نيوز، "يا أهل العراق الاوفياء، يهاجم إرهابيون جبناء البعثات الدبلوماسية الأمريكية في العراق ثم يهرعون للاختباء بين السكان المدنيين".وأضاف الحساب "تقدم أمريكا مكافأة تصل إلى 3 ملايين دولار لمعلومات عن هجمات مخطط لها أو سابقة ضد المنشآت الدبلوماسية الأمريكية. راسلونا نصيا عبر واتساب أو تلغرام أو سغنال".