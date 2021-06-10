الانتخابات التشريعية وصرف الدولار في نشرة السومرية

= القضاء الاعلى يتحدث عن تفاصيل جديدة بقضية قاسم مصلح،، ويؤكد عدم التفريق بين المسؤول او المواطن بارتكاب الجرائم.
= الكاظمي يوجه بإرسال تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع سوريا،، والتحالف الدولي يعد الهجوم على مطار بغداد تقويضا لسيادة العراق.
= في الذكرى السابعة لسقوط الموصل.. حقوق الإنسان تطالب بالكشف عن مصير المختطفات لدى داعش،، ودعوات اعادة الاعمار لاتزال قائمة.
= لجان أمنية لحماية الانتخابات التشريعية المقبلة،، وتحذير من خطورة الدعاية المبكرة للمرشحين.
= البنك المركزي يزيد كمية المبيعات النقدية من العملة الصعبة،، والمالية تنفي تصريحاً نسب لوزيرها بشأن تغيير سعر الصرف.