الحلبوسي يوجه انتقاداً شديداً لوزير الزراعة ويقرر استضافته الخميس

وقال الحلبوسي خلال جلسة البرلمان التي عقدت اليوم الثلاثاء، إنه "تم الزام الحكومة في قانون الموازنة أن تعتبر مستحقات الفلاحين نفقات حاكمة وتصرف كانفاق اول بالدولة".وتساءل الحلبوسي بالقول "اذا مستوى الوزير يتحدث عن نائبة عندها الحصانة بكسر رجلها، كيف يتم التعامل مع الفلاح عندما يراجع الوزارة عند المطالبة بمستحقاته"، داعياً الى "المضي بالاجراءات القانونية الخميس المقبل باستضافة الوزيراو تقديم سؤال شفهي من هي النائبة التي اشار لها في الاعلام".وكان النائب علي البديري طالب خلال جلسة البرلمان التي عقدت اليوم، باقالة وزير هدد بـ"كسر رجل" برلمانية.