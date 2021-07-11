خبير يتحدث عن مساعٍ لتأجيل الانتخابات

وقال الشرع خلال حديثه لنشرة السومرية، أن "هناك تباين في المواقف بين اللجنة القانونية في مجلس النواب التي أشارت إلى عدم وجود بيئة آمنة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وبين المفوضية التي أكدت إكمال كافة الاستعدادات لإجراء الاقتراع".وبين، أن "مجلس النواب ينوي تشريع قانون لتأجيل الانتخابات بذرائع مختلفة"، مرجحاً "تأجيل موعد الانتخابات إلى العام المقبل"، لافتاً إلى أنه "هناك تدخلات خارجية في هذا الصدد".وأشار إلى أنه "هناك فجوة كبيرة بين الطبقة السياسية والشارع العراقي بسبب عدم توفر الخدمات والاعمار"، مشدداً على ضرورة المشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة.