الكعبي يطالب بوضع حد لتكرار حوادث الحرق "المأساوية "داخل المستشفيات"

طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الثلاثاء، الحكومة بفتح تحقيق فوري لكشف أسباب وقوع حادثة حريق مستشفى الإمام الحسين "ع" التعليمي في ذي قار الذي أودى بحياة اكثر من 65 شخصا لغاية اللحظة، ووضع حد لتكرار مسلسل الحرائق "المأساوية" في دوائر الدولة سيما "المستشفيات" والإسراع في محاسبة جميع المقصرين، مؤكدا الإتفاق على تحويل جلسة مجلس النواب لهذا اليوم الى جلسة خاصة لبحث اسباب وتداعيات فاجعة حريق المستشفى.

وقال الكعبي في بيان ورد للسومرية نيوز، "نتقدم بخالص العزاء والمواساة لعوائل الضحايا الشهداء في حادثة مستشفى الامام الحسين "ع" التعليمي في الناصرية بذي قار، ونسأل الله الباري عز وجل ان يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته، ويمن على كافة الجرحى المصابين بالشفاء العاجل". وتابع ان "التقصير والإهمال الذي اشرنا اليه في حادثة مستشفى ابن الخطيب تكرر اليوم بسبب عدم الجدية في اتخاذ التدابير والإجراءات والإحتياطات الفورية اللازمة التي تسهم بعدم اندلاع الحرائق المحتملة والمتوقعة او تقليل مخاطرها والمحافظة على ارواح المرضى الراقدين والمراجعين، مطالبا الحكومة بتعويض اسر الشهداء ومعالجة الجرحى داخل وخارج العراق، و إعلان الحداد العام على أرواح شهداء الفاجعة الاليمة".

