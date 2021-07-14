نائب يستبعد الذهاب الى خيار الموازنة التكميلية لهذه الاسباب

وقال الشبكي في حديث للسومرية نيوز، إن "المبادئ العامة التي تبنى عليها الموازنة العامة هي مبادئ شمولية ونعتقد أن مصطلح الموازنة التكميلية غير موجودة في قانون الادارة المالية".وبين انه "في حال كانت هنالك قرارات لرئيس مجلس الوزراء او البرلمان في تخصيص مبالغ لبعض المواقف او الحوادث الطارئة، فحينها من الممكن وضمن صلاحيات الحكومة ووزير المالية مداورة بعض المبالغ والتي تصل الى 500 مليار دينار بغية معالجة اي قرار يصدر من مجلس الوزراء وتعتبر موازنة طوارئ".واضاف الشبكي، ان "الوضع الحالي والازمة السياسية وقرب الانتخابات جميعها تجعل امكانية الذهاب الى موازنة تكميلية هو امر مستبعد، خصوصا ان هذا الموضوع غير موجود في قانون الادارة المالية".