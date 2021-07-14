الأردن تبدي استعدادها لاستقبال جرحى مستشفى الحسين في ذي قار

وذكر المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الملك عبدالله الثاني حاملاً بحزنٍ ومواساة تعازيه، لحكومة وشعب العراق".واضاف البيان، أن الصفدي "قدم صادق تعازيه لذوى الشهداء الأبرياء، داعياً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يَمُنَّ بالشفاء العاجل على المُصابين".وبحسب البيان اكد "تضامن حكومة وشعب المملكة الأردنيّة الهاشميّة مع حكومة وشعب العراق في مُواجهة هذا الحادث الأليم، واستعداد مستشفيات المملكة الأردنيّة لاستقبال الجرحى، و تقديم أي مساعدة مطلوبة".