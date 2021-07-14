Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
إيران تؤكد دعمها للعراق على الصعد كافة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

14 تموز.. أكثر من ستين عاماً والخلافات مستمرة!

سياسة

2021-07-14 | 12:51
14 تموز.. أكثر من ستين عاماً والخلافات مستمرة!
805 مشاهدة

أكثر من ستين عاماً مضت، ولا زالت الخلافات موجودة بين الشعب العراقي، فمنهم من يعتبر ما حدث في 14 تموز عام 1958، ثورة، ومنهم من يعتبره انقلاباً، وما بين الأولى والثانية، لا أحد ينكر، أن ذلك الحدث جاء بتغيرات كبيرة ليس على الأرض العراقية فحسب، وانما حتى على المستويات الإقليمية والعالمية.

*تغيرات أعقبت الثورة
يرى سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، رائد فهمي، أن "ما حصل في 14 تموز عام 1958 هي ثورة بكل المعاني والمقاييس، وما أكد طابعها الثوري هي الخطوات والتحولات التي أعقبتها وغيرت كثيراً من واقع العراق".

ويقول فهمي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "تلك الثورة غيرت في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، وعلى صعيد الريف والمدينة، وقضت على سلطة كبار الملاكين، إضافة إلى إصدار قانون الاصلاح الزراعي، وأخرجت العراق من جميع الاحلاف العسكرية العالمية الاستعمارية، واكملت استقلال العراق السياسي والعسكري، واطلقت عملية تنموية واسعة على عدة مستويات على الصعيد الصناعي والاقتصادي والزراعي، وهناك انجازات يمكن تاشيرها بالارقام".

على الصعيد الديمقراطية الاجتماعية، يشير فهمي إلى "اتساع العملية التعليمية الأمر الذي حقق خطوات نحو العدالة الاجتماعية".

وبالنسبة للسياسة الخارجية فقد كانت متوازنة؛ تعبر عن مصلحة البلد، وأصدرت الثورة قانون رقم 80 الذي انتزع 90% من اراضي عراقية كانت ممنوحة للشركات النفطية الاجنبية بموجب عقود امتيازات، وفقاً لقوله.

*مشكلات ومعوقات الثورة
يكمل سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، حديثه قائلاً إن "الثورة واجهتها مشكلات عدة من الجهات المتضررة جراء الثورة سواء في الداخل أو الخارج وانحياز التيار القومي بشقيه الناصري والبعثي ضد الثورة التي توافقت مع المخططات الاستعمارية للولايات المتحدة وبريطانيا بزعم مواجهة المد الشيوعي".

*بين الملكي والجمهوري
يوضح رائد فهمي، قائلاً إن "التلكؤ في تنفيذ أهداف الثورة، جعل البعض يعتقد أن العهد الملكي كان أفضل من الجمهوري، وأظهر الثورة على إنها انقلاب عسكري طمعاً بالحكم".

ويلفت إلى أن "النظام الملكي هو من اسس لعدم التداول السلمي للسلطة وعسكرة المجتمع، حيث قمع الحريات، وأعدم قيادات الحزب الشيوعي العراقي، وضباط ثورة مايس عام 1941، والسجون كانت مكتظة قبل الثورة، وان الانتخابات التي الغاها نوري السعيد عام 1954 أغلقت كل المنافذ للتحول السلمي للسلطة"، منوهاً إلى أن "الجهات التي كانت مستفيدة من النظام الملكي هم من اعيان وتجار وكبار الموظفين في ذلك النظام".

*نقلة نوعية
في السياق، يعتبر الباحث التأريخي، علي النشمي، ثورة 14 تموز، "أعظم ثورة في تاريخ العراق الحديث، وهي التي نقلت البلاد من العصر الاقطاعي والتخلفي والظلم والمرض والجهل وحولته إلى تحقيق تطلعات الشعب والتعبير عن نفسه".

ويقول النشمي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "اولى اهتمامات الثورة كانت بالفلاح والإنسان الفقير وقدمت المدارس والتطبيب والبنى التحتية".

ويردف الباحث التأريخي، بالقول "هذه الثورة لم ترضِ الكثير من اعدائها، فتكالبت عليها الكثير من الجهات في الداخل والخارج، منها شركات النفط التي تأثرت، والانكليز الذي تأثروا، وايضا دول عربية وخليجية مع حزب البعث لإسقاط الثورة".

* تراجع في الحكم
يبين الباحث في الشأن التأريخي، رفعت عبد الرزاق، أن "التراجع في الحكم كان أحد أسباب اعتبار النظام الملكي أفضل من الجمهوري".

ويقول عبد الرزاق في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ذلك التراجع لم يكن بسبب الثورة، بل كان بسبب الصراعات العنيفة للتيارات السياسية، ومحاولات الانقلاب التي اعقبت الثورة".

ويتابع، أن "الثورة ظلمت بالمقارنة مع النظام الملكي، وحققت بعض من أهدافها النوعية مثل قانون الاصلاح الزراعي، والغاء قانون دعاوى العشائر، والغاء الكثير من الانحرافات الدستورية والسياسية التي كانت موجودة قبل الثورة".
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
15:25 | 2021-07-14 15:25
15:05 | 2021-07-14 15:05
14:35 | 2021-07-14 14:35
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
الفنانة الكويتية إلهام الفضالة تصدم الجمهور وتعلن زواجها رسميا من فنان (صور)
33.01%
07:55 | 2021-07-13
الفنانة الكويتية إلهام الفضالة تصدم الجمهور وتعلن زواجها رسميا من فنان (صور)
07:55 | 2021-07-13
اسعار صرف الدولار في العراق
13.96%
03:27 | 2021-07-13
اسعار صرف الدولار في العراق
03:27 | 2021-07-13
أطعمة &quot;يحبها المخ&quot; وتقوي الذاكرة.. لا تبعدها عن مائدتك
13.72%
03:36 | 2021-07-13
أطعمة "يحبها المخ" وتقوي الذاكرة.. لا تبعدها عن مائدتك
03:36 | 2021-07-13
الصحة تعلن الموقف الوبائي والتلقيحي لجائحة كورونا في العراق
13.47%
09:32 | 2021-07-13
الصحة تعلن الموقف الوبائي والتلقيحي لجائحة كورونا في العراق
09:32 | 2021-07-13
تعرف على موعد بدء &quot;جمرة القيظ&quot; ومدة استمرارها في العراق
13.18%
05:06 | 2021-07-14
تعرف على موعد بدء "جمرة القيظ" ومدة استمرارها في العراق
05:06 | 2021-07-14
العراق يسجل أعلى حصيلة إصابات بجائحة كورونا
12.66%
08:58 | 2021-07-14
العراق يسجل أعلى حصيلة إصابات بجائحة كورونا
08:58 | 2021-07-14
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.