الكاظمي والوفد الامريكي يبحثان التحضيرات لجولة الحوار الاستراتيجي المقبلة

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء أن "الكاظمي استقبل، منسق البيت الابيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا بريت مكغورك والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث التنسيق والتعاون المشترك في مختلف المجالات، والتحضيرات لعقد الجولة القادمة من الحوار الستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية".واضاف البيان، انه "تمت مناقشة اليات انسحاب القوات المقاتلة من العراق والانتقال الى مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي الذي يطور العلاقة بين البلدين ويعزز امن العراق وسيادته، بالاضافة الى توسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والتجارية، وفي مجال التعاون الصحي ومواجهة جائحة كورونا".واشار الى انه "جرى خلال اللقاء ايضا مناقشة الاوضاع الاقليمية، والتأكيد على حاجة المنطقة الى تغليب لغة الحوار والتهدئة، ودور العراق المتنامي في هذا المجال".