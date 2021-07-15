الكاظمي يُوجه بتنفيذ مشروعات وزارة الكهرباء وخطة معالجة اختناقات صيف العام الجاري

وجّـه رئيس مجلـس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، وزارات (المالية، والتخطيط، والنفط، والكهرباء)، بتنفيذ مشروعات وزارة الكهرباء وخطة معالجة اختناقات صيف العام/2021.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الكاظمي وجه وزارات (المالية، والتخطيط، والنفط، والكهرباء)، بتنفيذ مشروعات وزارة الكهرباء وخطة معالجة اختناقات صيف العام/2021، وذلك تنفيذاً قرار المجلس رقم (132 لسنة2020)، وقـرار المجلـس الـوزاري للطاقـة (٥٩ لسنة ٢٠٢٠)".

واضاف انه "جاء في نصّ التوجيه عقد اجتماع تشاوري بين وزراء (المالية، والتخطيط، والنفط)، فضلا عن وكيل وزارة الكهرباء لشؤون الانتاج؛ لإيجـاد الحلول الملائمة لتنفيذ القرارين المذكورين وتهيئة التخصيص المالي المطلوب".

يذكر أن رئيس الوزراء أصدر في وقت سابق مجموعة من القرارات الخاصة بمعالجة منظومة الطاقة الكهربائية، لمواجهة النقص الحاصل في ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية في العاصمة بغداد والمحافظات.