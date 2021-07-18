الخارجية تكشف تفاصيل جديدة عن حادثة التجاوز على عراقيين في لبنان

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "سفارة جمهورية العراق في بيروت قامت بالتواصل مع الأجهزة الأمنية اللبنانية المعنية للوقوف على ملابسات الحادث الذي تبين أنه إشكال فردي فقط نتيجة تزاحم اعداد المسافرين الوافدين إلى المطار ووقوفهم في طوابير طويلة".وبحسب البيان، فقد وجّه مدير عام الأمن اللبناني بتسهيل كافة إجراءات دخول العراقيين إلى لبنان بسهولة ويسر وفق الإجراءات المرعية في هذا السياق.