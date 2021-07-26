صالح: ‏نتائج الحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي مهمة لتحقيق الاستقرار

اعتبر رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، أن ‏نتائج الحوار الستراتيجيّ العراقي الأمريكي مهمة لتحقيق الاستقرار وتعزيز السيادة.



وقال صالح في تغريدة على "تويتر"، إن "نتائج الحوار الستراتيجيّ العراقي الأمريكي مهمة لتحقيق الاستقرار وتعزيز السيادة العراقية، وتأتي ثمرة عمل حثيث من الحكومة برئاسة الأخ الكاظمي، وبدعم القوى الوطنية، وتستند الى مرجعية الدولة".

وأضاف أن "مصلحة العراق تستوجب تعزيز مؤسسات الدولة وحماية السيادة والقرار الوطني المستقل".

والتقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الاثنين الرئيس الاميركي جو بايدن، وتم التباحث في عدة مجالات منها، التأكيد على عدم وجود قوات قتالية بحلول يوم 31 من كانون الأول 2021.