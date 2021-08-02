الكاظمي: أطلقنا اليوم إشارة البدء بالآليات الإدارية والتنفيذية للورقة البيضاء

أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، عن اطلاق إشارة البدء بالآليات الإدارية والتنفيذية للورقة البيضاء.

وقال الكاظمي في تغريدة على "تويتر"، "أطلقنا اليوم إشارة البدء بالآليات الإدارية والتنفيذية لـ"الورقة البيضاء" الإصلاحية".

وأضاف "‏وعدنا بأن يكون الإصلاح خريطة طريق العراق للمراحل المقبلة، ونفي بوعدنا رغم التحديات"، معتبراً أن "‏الورقة البيضاء استراتيجية لعراق مزدهر حديث منتج يستثمر إمكاناته الهائلة وطاقاته البشرية، يكافح الفساد ويوقف الهدر".

يشار الى أن الكاظمي اكد، في حزيران 2020، أن الحكومة اعدّت "ورقة بيضاء" للإصلاحات المرتقبة.