الأعرجي يسلم امير قطر دعوة من الكاظمي لحضور قمة بغداد

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الأعرجي وصل إلى الدوحة في زيارة رسمية، حاملا معه رسالة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لحضور القمة المزمع عقدها في بغداد".واضاف البيان "كما سيبحث الأعرجي، مع المسؤولين في دولة قطر، تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وعلى الصعد كافة".ومن المقرر أن تستضيف العاصمة العراقية بغداد مؤتمراً اقليمياً نهاية الشهر الجاري يشارك فيه زعماء تركيا وايران ومصر والاردن والكويت والسعودية اضافة الى الرئيس الفرنسي.