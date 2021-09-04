العراق والسعودية يبحثان تطوير التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب

وقال مكتب الكاظمي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "استقبل اليوم السبت، وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود".وأوضح البيان، أن اللقاء بحث "التعاون الأمني بين بغداد والرياض، وأهمية تطويره، في مختلف المجالات الأمنية، ولاسيما في مجال مكافحة الإرهاب، وضبط الحدود بين البلدين، فضلاً عن تبادل الخبرات الأمنية، وكلّ ما من شأنه أن يسهم في تحقيق أمن واستقرار البلدين".