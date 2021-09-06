الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تصدر بياناً حول اعتداء كركوك

وقالت الأمانة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنها "تلقت ببالغ الشجب والاستنكار أنباء العملية الإرهابية الجبانة التي وقعت جنوب مدينة كركوك بجمهورية العراق ليلة أمس السبت وخلفت عددا من الضحايا والمصابين من قوات الشرطة العراقية الباسلة".وأعلنت عن "إدانتها الصارمة وشجبها المطلق لهذه الأعمال الإجرامية الجبانة، التي تكشف الوجه البشع للإرهاب واستخفافه بالأرواح البشرية ومساعيه لتقويض الأمن والاستقرار في البلاد".وفيما أعربت الأمانة، عن "إكبارها للجهود التي تقوم بها أجهزة الشرطة والأمن العراقية لحماية المدنيين والتصدي لكافة المحاولات الإرهابية"، أعلنت "تضامنها التام ووقوفها الكامل إلى جانب جمهورية العراق العزيزة في مواجهة الإرهاب، وتأييدها للتدابير التي تتخذها لمكافحته، والإجراءات التي تقوم بها في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها".وأكدت أن "مثل هذه الأعمال الإرهابية لن تزيد الشعب العراقي العزيز إلا تلاحما مع قيادته الرشيدة ووقوفا في خندق واحد مع قوات أمنه لمواجهة التنظيمات الإرهابية وعصابات الإجرام المنظم لضمان أمن وسلامة العراق وصون مكتسباته".والليلة قبل الماضية، استشهد 13 منتسباً في الشرطة الاتحادية بهجوم لتنظيم "داعش" في محافظة كركوك.