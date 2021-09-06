الحلبوسي يؤكد أهمية دور الاتحاد الأوروبي بمراقبة الانتخابات لضمان نزاهتها

وقال مكتب الحلبوسي في بيان، إن "رئيس مجلس النواب استقبل، اليوم الاثنين، الممثل الأعلى لشؤون السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل والوفد المرافق له"، مشيراً الى أن "اللقاء بحث العلاقات المشتركة والتعاون بين العراق والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ملف النازحين والانتخابات المبكرة النيابية المقبلة".وأكد الحلبوسي خلال اللقاء "حرص العراق على توطيد علاقاته مع الاتحاد الأوروبي، وتوسيع آفاق التعاون بمختلف المجالات"، مثمناً "جهود الاتحاد الأوروبي في دعم العراق خلال حربه على عصابات داعش الإرهابي".

وأشار إلى "أهمية دعم العراق بملف إعادة النازحين وتحقيق الاستقرار للعائدين إلى ديارهم، من خلال إعادة الإعمار وتوفير الخدمات للمناطق المحررة".وفيما يخص ملف الانتخابات المقبلة، أكد رئيس مجلس النواب "أهمية دور الاتحاد الأوروبي في مراقبة الانتخابات العراقية، لضمان نزاهتها، وايجاد ثقة لدى المواطنين باختيار ممثليهم الذين يعبرون عن تطلعاتهم، ولتحفيزهم على المشاركة الواسعة".من جانبه، أكد بوريل "دعم الاتحاد الأوروبي للعراق في المجالات كافة، ولا سيما في ملف إعادة النازحين"، مشيراً الى "دعمهم للانتخابات المقبلة عبر إرسال فرق مراقبة من المفوضية والبرلمان الأوروبيين من أجل ضمان سلامة إجرائها".