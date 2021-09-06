بالوثيقة.. إنهاء تكليف سلمان صدام من مهام وكيل وزارة النقل

تنشر السومرية نيوز، وثيقة صادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتضمن إنهاء تكليف سلمان صدام من مهام وكيل وزارة النقل.

كما تتضمن الوثيقة تكليف حازم راضي بمهام الوكيل الاداري للنقل. وأدناه نص الوثيقة: