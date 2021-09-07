نائب يعلق على الإجراءات الحكومية للرد على الخروقات الامنية في كركوك

وقال الزيادي في حديث للسومرية نيوز، ان "لجنة الامن والدفاع البرلمانية كانت حريصة على متابعة عمل اللجنة العليا المشرفة على تأمين الانتخابات، حيث تم خلال استضافة اللجنة مناقشة الآليات والإجراءات المتبعة لتأمين الانتخابات اضافة الى طرح قضية الخروقات الامنية الاخيرة التي حصلت في كركوك".واضاف الزيادي، ان "القيادات الامنية شرحت لنا تفاصيل ما حصل واصبح لدينا واضحاً ان هنالك تقصير من بعض القيادات بالتالي فإن هناك إجراءات اتخذت من قبل الجهات المعنية سواء بالاعفاء او الاحالة الى التحقيق"، لافتا الى ان "تلك الخروقات دائما ما تتكرر نتيجة الى عدم وجود إدارة او تنظيم في عمل القطعات ودائما ما نطرح هذا الأمر".وتابع ان "هنالك اجراءات سريعة اتخذها القائد العام للقوات المسلحة وهنالك عمليات عسكرية تم المضي بها من قبل القطعات العسكرية في الشرطة الاتحادية والحشد لغرض القضاء على الكثير من المجاميع التابعة لهم"، مشددا على ان "هنالك اجراءات جيدة وسريعة تم اتخاذها من قبل القائد العام للقوات المسلحة من خلال تعزيز تلك المناطق بقوات عسكرية اضافية ".واكد الزيادي، ان "التنظيم الارهابي ومع قرب اي انتخابات فهو يعمل على رفع وتيرة عملياته الارهابية بغية إيصال رسالة للمواطنين بصعوبة امكانية تأمين الانتخابات خصوصا في المناطق التي يتواجد بها اما باقي المناطق التي لا توجد فيها للزمر الارهابية فلا نجد هكذا خروقات تحصل"، موضحا اننا "ضمن لجنة الامن والدفاع النيابية فقد رصدنا هكذا تكرار للخروقات وتحدثنا بها مع القيادات الامنية".