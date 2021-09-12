الكاظمي ونائب رئيس إيران يبحثان تنمية التعاون المشترك على مختلف الصعد

وقال مكتب الكاظمي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "التقى النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد مخبر، وذلك في إطار زيارته الرسمية الحالية إلى ايران، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتنمية التعاون المشترك على مختلف الصعد، والتداول بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".وأشار الكاظمي إلى "أهمية تنمية سبل التعاون الثنائي بين بغداد وطهران؛ لتشمل مجالات أوسع، وبما يعزز مصالح شعبي البلدين".من جانبه، أشاد محمد مخبر "بخطوات الكاظمي في المجالات السياسية والاقتصادية، وأثنى على جهوده في إقامة مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، وجهوده الدبلوماسية في إطار التهدئة وتعزيز الاستقرار في المنطقة".