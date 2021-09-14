نائب: موازنة 2022 لن تمرر بالدورة الحالية الا في هذه الحالة

وقال كوجر في حديث للسومرية نيوز، إن "الحكومة تحدثت عن إعداد الموازنة الاتحادية للعام المقبل، لكنها لم تعمل على ارسالها الى مجلس الوزراء بغية مناقشتها والتصويت عليها، بالتالي فلا نعلم أين وصلت مراحل إعداد الموازنة"، مبينا ان "وزارتي المالية والتخطيط في حال استكمال الموازنة فإنهما يعملان على ارسالها الى مجلس الوزراء لمناقشتها والتصويت عليها أما حسمها داخل قبة البرلمان خلال هذه الدورة البرلمانية فهو أمر صعب جدا".وأضاف كوجر، ان "اقرار الموازنة داخل قبة البرلمان يحتاج الى مناقشات وقراءة اولى وثانية لها والتصويت عليها لا تقل عن شهر واحد في افضل الظروف، بالتالي فمع الظروف الحالية وقرب الانتخابات التي لم يتبقى عليها الا اقل من شهر، فانه لا يمكن التصويت على الموازنة الا في حالة تأجيل الانتخابات الى موعد اخر وهو امر من المستبعد المضي به"، مشددا على أنه "مالم يتم تأجيل الانتخابات فانه يستحيل على هذه الدورة البرلمانية استكمال مناقشات الموازنة وسيتم ترحيلها الى الدورة البرلمانية المقبلة وانتظار تشكيل الحكومة المقبلة لمناقشتها وارسلها الى البرلمان لاستكمالها".